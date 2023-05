"Ci siamo Ri-promessi"

TERMOLI. Presso il centro sociale di via Cina, si terrà domani, venerdì 26 maggio, "Ci siamo Ri-promessi" Manzoni 150. La tradizione in viaggio tra arte e letteratura.

Partecipa l'assessore Silvana Ciciola, presenta Roberto D'Aloisio con Ylenia Paladino e Marta Petti

«Un grande evento si avvicina! Venerdì 26 maggio a Termoli- scrive Ylenia Paladino In questi giorni si parla anche in televisione del grande Manzoni. Un pomeriggio di cultura per grandi e piccini, "I Promessi Sposi" raccontati da due generazioni lontane e tra differenti forme artistiche come: la lettura, le raffigurazioni grafiche e scultoree. Un noto avvocato, uomo di spessore della nostra città ci farà innamorare ancora di più di quest'opera letteraria con dettagli. Tre presentatori ad ok e una grande regia per questo imperdibile evento!

Non dite che poi a Termoli non si fa nulla, non fatevelo raccontare. Ingresso libero naturalmente».