Trasporto e mensa scolastica: iscrizioni aperte

GUGLIONESI. Al fine di organizzare al meglio i servizi, si invitano i genitori degli alunni frequentanti l’istituto omnicomprensivo “Giulio Rivera” ad iscrivere i propri figli ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 30 giugno 2023.

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite la piattaforma Dedalo, raggiungibile tramite il sito del comune di Guglionesi nella sezione iscrizione ai servizi scolastici: http://iscrizioni.guglionesi.dedalo.top

Si ricorda che, al momento, non è possibile selezionare classi/sezioni che comunicherà l’istituto e le fermate scuolabus che saranno definite con i percorsi quando le iscrizioni saranno completate. Per usufruire delle tariffe agevolate è indispensabile allegare l’Isee; per usufruire dell’esenzione è necessario allegare la documentazione comprovante l’invalidità.