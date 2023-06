"Genitori si diventa"

PETACCIATO. Con il patrocinio del Comune di Petacciato, in occasione del centenario dalla sua nascita, si terrà sabato 10 giugno, alle ore 10, presso il Central Petacciato un seminario sulla genitorialità, a cura delle dottoresse psicologhe e psicoterapeute Rita Lemme e Carmela Di Zillo.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti, ed è organizzato dal Comune e Petacciato Amore Mio. È gradita la prenotazione per l’organizzazione dei posti a sedere.

Il seminario è rivolto non solo a quanti sono genitori ma a tutti coloro che hanno a cuore la cura dell’essere umano.

Partecipare è un’occasione per riscoprire le proprie risorse, per riflettere sui temi di pregnante attualità, per confrontarsi con quanti condividono lo stesso percorso di educatori, vivono gli stessi dubbi e provano le stesse frustrazioni ma anche le stesse soddisfazioni. È un’opportunità per riscoprire il senso di essere una comunità educante in cui a tutti interessa di tutti, per guardare uniti al futuro.