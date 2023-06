Waves: la preview della mostra

TERMOLI. Mauro Natalini, anima del “Danzika”, l’ormai noto circolo-enoteca di via Polonia a Termoli, continua a perseguire la sua idea di offrire anche contenuti culturali oltre al vino e al cibo genuino. Dopotutto la scelta del nome stesso “Danzika”, seppure sdrammatizzato dalla “K”, intende evocare l’attività febbrile e varia di cantieri navali, la forza dirompente di rivoluzioni epocali, il valore del confronto e del dibattito. E se a Termoli arrivano opere di artisti dell’Accademia d’arte di Danzica, volete non trovino spazio anche al “Danzika”? Coincidenza troppo ghiotta per non approfittarne e offrire ai pochi fortunati una visione disinibita, assistita dal contributo di Bacco.

E così Michele Porsia, spumeggiante curatore della mostra “Waves” che dal 10 al 30 giugno verrà ospitata nella Casa Museo “Stephanus” al borgo vecchio di Termoli, ha pensato bene di offrire un'anticipazione ai clienti del Danzika consentendogli la visione di alcune opere. Chissà cosa riveleranno le artiste Dominika Gołębiewska, Magdalena Pela e Agata Przyżycka: mi raccomando preparate le domande. Alle 19.30, una breve presentazione alla presenza degli artisti, e di Dagmara Sobolewska Presidente di Apolonia e Coordinatrice del progetto, aprirà la mostra che resterà allestita fino al 30 giugno.