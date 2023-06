«La nostra città era piaciuta molto a Berlusconi»

TERMOLI. Aneddoti legati alla figura di Silvio Berlusconi, come quello proposto da Oscar De Lena.

«Cinque anni ero stato incaricato di accompagnare in visita a Termoli il presidente Silvio Berlusconi. Poi, causa il ritardo del suo arrivo nella nostra città, ho avuto il piacere di incontrarlo nel ristorante Svevia dove mi aveva invitato anche a pranzo. Ci siamo intrattenuti a chiacchierare per alcuni minuti. Gli ho regalato un mio libro e il gagliardetto della nostra associazione dell'Archeoclub. Mi aveva promesso che sarebbe tornato perché gli era piaciuto molto la nostra città. Non c'è stato tempo.... Conserverò di lui un bel ricordo».