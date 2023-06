Disinfestazione e derattizzazione a Guglionesi

GUGLIONESI. Si avvisa la cittadinanza che il giorno 21 giugno 2023, alle ore 14:00 sarà eseguito nel territorio comunale un intervento di derattizzazione. Si raccomanda di non lasciare liberi gli animali domestici e di non parcheggiare le autovetture o altri mezzi in prossimità dei pozzetti della rete fognaria

È prevista anche, per giovedì 22 giugno 2023, alle ore 1:30, l'intervento di disinfestazione adulticida.

Pertanto, si invita la popolazione a tenere le finestre chiuse e a non lasciare indumenti o altri oggetti sui balconi.