La "guerra" dei manifesti elettorali

TERMOLI. Dal consigliere comunale Ippazio Stamerra, del M5S un post social in cui si attacca sul mancato rispetto degli spazi di propaganda assegnati: «Il fronte progressista 6 liste, il centrodestra 7 liste, ma i manifesti sono tutti del centrodestra, come mai? È davvero snervante fare sacrifici, spendere il proprio tempo anche per attaccare dei manifesti rispettando le postazioni assegnate e dopo un'ora ripassare e trovare tutto coperto. Sono così loro. Al di sopra della legge. Così governano. Ma davvero vogliamo continuare così? E diamocela una svegliata. A questo giro mandiamoli a casa».

