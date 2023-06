Il Carnevale di Larino va al mare

TERMOLI. Se Larino non ha il mare, Il Carnevale di Larino va al mare! Era così, no? Questo primo luglio portiamo i giganti a fare il bagnetto.

L'appuntamento è a Termoli, 1° luglio, Lungomare Cristoforo Colombo, dalle ore 20 alle 24.

A sfilare saranno i nostri giganti in trasferta per l'occasione, insieme ai gruppi coreografici e quei pazzi scatenati dei gruppi costruttori. Cosa aspettarsi? Bellezza, ballo, musica, colori, pazzia, divertimento, in altre parole... Il Carnevale di Larino! In una location I N E D I T A

Portate il costume da bagno e via alla gara di schizzi ma non schizzate i giganti... sono di cartapesta!