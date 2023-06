Interruzione servizio idrico a Guglionesi

GUGLIONESI. Si avvisa la cittadinanza che venerdì 30 giugno 2023, dalle ore 9 alle ore 11, a causa di interventi urgenti alla rete idrica, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in zona Petticece (via Usconio, via Goito, via Pastrengo, via Ancona, via Pisa, via Firenze, via Curtatone, via Martiri d'Ungheria, piazza Giulio Rivera, via Catania, via Genova).