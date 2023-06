Corso di preparazione per agenti di Polizia locale

CAMPOBASSO. La figura dell'operatore di Polizia Locale è diventata sempre più centrale per la vita quotidiana. La prossimità verso i cittadini e la sicurezza urbana sono i fattori di primaria importanza, oltre al territorio.

In sintesi il biglietto da visita dell'amministrazione. Non più il vecchio "vigile" ma un Poliziotto con funzioni di: Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e Ausiliario di Pubblica Sicurezza art. 5 legge 65/86.

Il Comune di Campobasso, ha indetto un concorso per 10 agenti di Polizia Locale. Per l'occasione l''Ugl Autonomie - Polizia Locale, ha organizzato un corso di preparazione al concorso tenuto da operatori di settore altamente qualificati, con formula Fad, formazione a distanza e servizio di tutoraggio.

Il Comune di Campobasso ha indetto n. 2 concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

- N. 10 posti di “Agente di Polizia locale” (Area degli Istruttori, categoria C);

- N. 8 posti di “Funzionario amministrativo” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, categoria D).

I relativi bandi di concorso sono pubblicati sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it/, nonché sul sito internet del Comune di Campobasso, alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modello on line sul sito del portale InPA, dal 28 giugno al 27 luglio 2023.

Per ulteriori info scrivere a: uglautonomie-pl@libero.it