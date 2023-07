"R...estate in sicurezza"

CAMPOMARINO. Domenica 16 luglio, dalle ore 18:30 alle ore 23, in piazza Aldo Moro, ci sarà una giornata di sensibilizzazione e prevenzione dal titolo "R...estate in sicurezza".

«Il progetto, nasce per divulgare le buone norme di protezione civile, per l’apprendimento delle norme di prevenzione e per incrementare la cultura sulla sicurezza e sull’efficacia degli interventi in emergenza che possono davvero fare la differenza.

Una giornata sia per gli adulti che per i più piccolini. Diventiamo tutti parte attiva!!!». Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco Volontari - Molise.