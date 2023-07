Plastic Free torna al porto di Termoli

TERMOLI. Dalla video-segnalazione di una turista emiliana, arriva il lancio social dell'ennesima giornata di raccolta dei rifiuti targata #Plastic Free, venerdì 14 luglio.

«La zona del porto, come già sapete, è molto inquinata da notevoli abbandoni di vario genere: sigarette, bottiglie e tanta altra plastica. Cerchiamo di raccogliere il più possibile prima che questi rifiuti finiscano in mare. Faremo una raccolta questo venerdì alle ore 18:30, durerà circa un’oretta.

Ci vediamo sotto la scalinata a chiocciola per distribuirci in tutta la zona portuale. Link per partecipare ed essere assicurati: plasticfreeonlus.it/eventi/5055/14-lug-termoli Portate con voi guanti da giardinaggio o pinza telescopica».