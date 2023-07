Fibra ottica a Ururi: lunedì al via i lavori

URURI. Si avvisano i cittadini che partire da lunedì 17 luglio 2023 inizieranno i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica FTTH (fiber to the home).

La rete pubblica a banda ultralarga, cablando tutte le abitazioni in maniera diretta, permetterà l'accesso alla rete internet ultraveloce.

Alla conclusione dei lavori gli utenti delle unità immobiliari coperte avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto con gli operatori internet.