Storie di jazz

SEPINO. Interprete di uno stile non confinabile in schemi o partiture, Maestro dell’improvvisazione in musica, il grande Danilo Rea troverà nella cornice tra storia e incanto del teatro romano di Altilia il palco ideale per realizzare ciò che gli sta più a cuore: stabilire un rapporto di scambio emotivo con il suo pubblico.

Il pianista jazz vicentino suonerà sabato 15 luglio, ore 21:30, nel sito archeologico di Sepino. Primo ‘big’ della rassegna ‘Storie di Musica’, direzione artistica di Simone Sala.

Rea omaggerà le atmosfere soffuse del jazz di stampo metropolitano, liberando l’estro, plasmato sulle corde del suo o ‘mio piano libero’ come annuncia l’introduzione testuale allo spettacolo. Serata arricchita dalla contestuale performance scenografica in video mapping a cura di Alessandro Valentini e Vincenzo Villani.

L’abbinamento tra musica e arti visive connota una rassegna che offrirà altri tre momenti di magia tra le antiche rovine: gli spettacoli di Silvia Mezzanotte - il 18 luglio sempre alle 21:30 – titolo ben orientato ‘Per un’ora d’amore”, e ancora – il 21 luglio – di Piero Ricci e la Piccola Orchestra Ecletnica; chiusura il 28 luglio con il trio Boltro-Rolli-Sala e lo spettacolo “Double drums sextet”.

Quattro serate da vivere per la musica, nella magica enclave senza tempo di Altilia.