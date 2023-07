Buone notizie dal San Timoteo

TERMOLI. Dal gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli, con l'amministratore Andrea Montesanto, l'aggiornamento sul ripristino dell'aria condizionata nel presidio ospedaliero di viale San Francesco.

«Sono lieto di annunciare che il problema dei climatizzatori all'ospedale San Timoteo è stato finalmente risolto! Dopo diversi giorni di disagio dovuto al malfunzionamento dei sistemi di raffreddamento, ora possono tutti godere di una temperatura confortevole all'interno dell'ospedale.

Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché non ho pubblicato prima un aggiornamento su questa situazione. La ragione è semplice: ero a conoscenza del fatto che i tecnici stavano lavorando per risolvere il problema. Non volevo causare ulteriore agitazione tra personale, pazienti dell'ospedale e cittadini, diffondendo informazioni premature, visto che la situazione era già tesa. È importante ricordare che affrontare queste situazioni richiede tempo a volte, dipendendo dal guasto. Mi auguro sinceramente che finalmente medici, personale sanitario e pazienti possano vivere serenamente, senza dover affrontare ulteriori problemi».