Disagi idrici in contrada Querce Grosse a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si informa l’utenza che a causa della carenza idrica in atto e dello svuotamento delle vasche di accumulo, è sospesa l’erogazione di acqua potabile in C. da Querce Grosse fino a mercoledì mattina, 26 luglio.

Si informa l’utenza che al fine di individuare un punto di rottura della condotta idrica e consentirne la contestuale riparazione, è sospesa l’erogazione di acqua potabile in Contrada Querce Grosse, nella zona della pista ciclabile, fino a giovedì 27 luglio