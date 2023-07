Sera d'estate con Facciolla

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sabato 29 luglio dalle 21.30 in poi ti aspetto a San Martino in Largo Trinità per festeggiare insieme il mio risultato elettorale.

Musica e buon cibo, Dj set con Sheer Sound e cicolone, per trascorrere insieme in amicizia una bella sera d'estate.

Ti aspetto

Vittorino Facciolla