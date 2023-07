Portocannone music festival

PORTOCANNONE. Si è tenuta ieri sera la seconda edizione del “Portocannone Music festival”, ormai vetrina per molti artisti molisani! Il festival è organizzato dalla Proloco Skanderbeg, che dallo scorso anno cerca di dare visibilità alla musica molisana, con ottimo riscontro.

Sul palco si sono esibiti musicisti di ogni genere ed età, dal pop, rock al punk che hanno infiammato la folla: Antonio Licursi, No Way, Angelo di Benedetto (band), Meth experience ed in conclusione si è ballato fino a tarda notte con il dj set di Biagio Capurso e Stefano Di Maio. Un successone che fa parte del ricco calendario estivo creato dalla stessa Proloco con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni e delle attività, che sono sempre pronte a dare il loro contributo.