PORTOCANNONE. La verve dell'assessore alla Cultura di Portocannone, l'avvocato Valentina Flocco, non conosce battute d'arresto o cali di tensione, nemmeno in vista del mese di agosto.

«…Pronti per un Concorso Letterario? Amici Scrittori, il Comune di Portocannone, in collaborazione con l’Associazione culturale “l’Inedito”, con Natalina di Legge e Fabio Martini, bandisce un Concorso Letterario di Poesia dedicato ai residenti in Italia e all’estero ultra diciottenni che intendano concorrere con poesie edite ed inedite in lingua italiana. A breve ulteriori info e bando completo».