Torna la "Festa del cuore"

GUGLIONESI. Vi aspettiamo alla "Festa del cuore", 12 e 13 agosto, presso Largo Garibaldi (Castellara), a partire dalle ore 20.

"Esattamente come nel cuore c'è posto per molti e non vediamo l'ora di condividere con voi attimi di felicità scanditi da buon cibo e musica dal vivo".

Sabato 12 agosto ci sarà la tribute band dei Pooh "Giorni infinti" a partire dalle 21:30.