“Alba in musica”

CAMPOMARINO LIDO. Vigilia di Ferragosto molto speciale a Campomarino lido, con la terza “Alba in musica”, giunta alla terza edizione. Gianfranco e Massimiliano Ciavarella, amministratori della pagina “Sei di Campomarino se”, organizzano per il terzo anno l’Alba in musica.

Quest’anno la location sarà lo stabilimento balneare Lido Ritz Campomarino lido, dove il maestro Daniele Chimisso con il suo sax accompagnerà la nascita di un nuovo giorno. «Sarà un abbraccio tra mare e sole che ci vedrà tutti come testimoni. Appuntamento al 14 agosto! Ci troveremo in spiaggia alle ore 5:30. Non fartelo raccontare, vivilo! Vi aspettiamo, Gianfranco e Massimiliano». Foto e video a cura del Circolo Fotografico Buona Luce di Termoli.