L'Archeoclub di Termoli: «Il nostro ricordo di Gianluca»

TERMOLI. Dalle esperienze vissute nell'ambito del "Progetto Atlantide", il presidente della sezione di Termoli dell'Archeoclub d'Italia, Oscar De Lena, ha diffuso un ricordo di Gianluca De Lena.

«Oggi il mio pensiero e il mio ricordo vanno a Gianluca De Luca, il sub scomparso il 23 agosto alle Isole Tremiti e ritrovato ieri 24 agosto, senza vita, tra gli scogli dell'isola di San Domino. Gianluca, per la sua vasta esperienza come sub, aveva collaborato con noi al Progetto Atlantide... alla ricerca dell'antica città di Buca" (l'antica Termoli forse scomparsa per bradisismo sotto il nostro mare nella zona dell'Aspro) e poi si era reso sempre disponibile quando per accontentare i turisti olandesi che volevano visitare i trabucchi, ci accoglieva su quello di FE.DE. per raccontarci la storia di questi antichi mezzi di pesca e come si operava su di essi. Grazie Gianluca per la tua sempre disponibilità. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari. Allego alcune foto di quegli indimenticabili giorni».

Galleria fotografica