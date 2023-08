"Ogni goccia conta"

CAMPOBASSO. L'Avis provinciale di Campobasso svolgerà un open-day di sensibilizzazione alla donazione.

Domenica 27 agosto, alle ore 9, donazione con autoemoteca presso l'area sosta bar Biferno, interverranno le comunali del territorio della provincia di CB.

Per chi è donatore ed è interessato alla donazione per la giornata di domenica 27 può prenotarla in anticipo (entro e non oltre sabato 26) al numero del presidente provinciale Antonio Forcione 3385420284.