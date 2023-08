Festa della Misericordia a Larino

LARINO. Volontari che meritano tutto il sostegno e il plauso possibile. Sono quelli della Misericordia, che a Larino oggi celebrano la XIV edizione della Festa della Misericordia.

Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele con la musica dal vivo e il cabaret di Emmealquadrato e Sex and The Sud a partire dalle ore 19. Allestiti stand gastronomici.

Alle ore 18.30 la benedizione dei soccorritori.