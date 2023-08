Faced cerca casa

TERMOLI. «Ciao a tutte e a tutti. L'Associazione Faced nell'ambito delle attività di Città Invisibile è alla ricerca di 2 appartamenti da affittare a Termoli e in paesi limitrofi per organizzare l'accoglienza di 8 persone senza dimora (4 per appartamento), che grazie al progetto in oggetto potranno uscire dalla vita di strada. Il pagamento degli affitti potrà essere riconosciuto grazie ai fondi specifici per il contrasto alla grave emarginazione adulta stanziati sul Pnrr. Le persone ospiti degli appartamenti saranno supportate per ogni necessità da un'equipe di lavoro dell'associazione. Se avete una casa da affittare o se conoscete persone che ne hanno, non esitate a contattarci. Grazie».