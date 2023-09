Cercasi donazioni di sangue dei gruppi A negativo e 0 negativo

TERMOLI. Appello social dalla sezione Avis di Termoli: «Un avviso per tutti i nostri donatori di sangue. Occorre sangue del gruppo A negativo e zero negativo. Chiunque vuole donare può recarsi in Sala Donatori, all'ospedale San Timoteo, anche nel pomeriggio. Aiutateci, grazie», il messaggio diffuso da Mario Ianieri, presidente onorario della sezione Avis adriatica.