Colonnine di ricarica

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Transizione energetica, una rivoluzione che passa sicuramente anche per il progressivo aggiornamento del parco veicolare verso l’elettrico.

Per questo, presto attive a Santa Croce di Magliano, in via Enzo Ferrari, due colonnine di ricarica per auto elettriche per un totale di quattro stalli. «Il processo di transizione ecologica deve vederci tutti coinvolti ed è in virtù di tutto ciò che anche il nostro Comune parte con l’installazione delle prime due infrastrutture di ricarica al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio», sottolinea il vice sindaco e assessore all’Ambiente Pierluigi Di Tommaso.

