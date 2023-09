Con la Lilt si corre in pigiama

TERMOLI. La Pigiama Run è tornata: il 15 settembre ci incontreremo in pigiama per correre e camminare insieme per i bambini malati di tumore che Lilt Campobasso assiste in collaborazione con l'Oncologia dell'Ospedale Termoli.

Alle 18.

30 ci incontreremo presso Piazza Monumento a Termoli con addosso i nostri migliori pigiami.

Puoi essere tra i primi ad iscriverti!

Iscriviti subito su https://www.pigiamarun.it/termoli/