"Mistero al museo"

BONEFRO. Missioni da compiere. Enigmi da risolvere e lavoro di squadra. Questa è l'iniziativa organizzata dal Piccolo ambulatorio sociale di Bonefro, dal titolo "Mistero al museo".

Si svolgerà giovedì 7 settembre, dalle ore 17::30, presso il museo Etnografico (ex convento) di Bonefro. L'evento è consigliato per i ragazzi dai 12 anni in su.