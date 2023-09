Vigor Senigallia-Termoli calcio 1920, biglietti "Gradinata" acquistabili al botteghino

TERMOLI. Si avvicina il giorno del debutto nel campionato di Serie D per il Termoli calcio 1920, che avverrà nelle Marche, contro il Vigor Senigallia.

La società giallorossa informa che «Così come annunciato dalle pagine ufficiali della Vigor Senigallia, si comunica che in vista della prima giornata di campionato che vedrà il Termoli 1920 ospite della compagine marchigiana, per i tifosi ospiti i biglietti per il settore “Gradinata” saranno acquistabili direttamente al botteghino dello stadio “G. Bianchelli” al costo di 10 euro domenica 10 settembre».