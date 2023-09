Info ticket sulla trasferta giallorossa a Tivoli

TERMOLI. In base a quanto riferito dalle pagine social e dal sito ufficiale del Tivoli Calcio 1919, i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Olindo Galli”, per la partita contro il Termoli 1920, in previsione domenica prossima, saranno acquistabili solamente On Line:

“I biglietti settore ospiti saranno in vendita solamente online collegandosi al link

https://www.ticketgate.it/.../tivoli-calcio-1919-vs.../ per un numero massino di 300 tagliandi".