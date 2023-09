Cresce anche coi medici il gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo"

TERMOLI. Giunge una nuova adesione qualificata al gruppo social "Salviamo L'ospedale San Timoteo", come annuncia l'amministratore

"È con grande piacere che diamo il benvenuto al dottor Gianfranco Cammilleri.

La sua presenza in questo gruppo è un segno tangibile dell'unità per il bene comune della nostra comunità.

Il dottor Gianfranco Camilleri è un medico professionista, un amico, e ha dimostrato un impegno costante per la salute dei cittadini molisani. La sua dedizione e la sua disponibilità sono testimonianza del suo impegno per migliorare il nostro sistema sanitario e in particolare l'ospedale San Timoteo. Il gruppo Salviamo L'ospedale San Timoteo è apartitico e aperto a tutti coloro che condividono la nostra passione per il recupero dell'ospedale San Timoteo.

La salute dei cittadini non ha colore politico! Siamo certi che l'ingresso del dottor Cammilleri è solo l'inizio. Confidiamo che altri medici si uniranno a noi per contribuire alla nostra nobile causa".