Come Peppone e don Camillo, sindaco contro parroco in Molise

VINCHIATURO. Dal sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente un affondo contro il parroco.

«Ritengo opportuno informare i cittadini su una questione che, purtroppo, è ormai diventata spiacevole e fuori controllo, inoltre potrebbe anche colpire l'armonia della nostra comunità.

Nell'ultimo Consiglio Comunale si è discussa e approvata la delibera di acquisto del terreno posto a lato del Santuario di Santa Maria delle Macchie che permetterebbe la realizzazione di circa 500 loculi e tombe a terra, vista l'ormai totale assenza di disponibilità di loculi del Comune di Vinchiaturo da poter dare in concessione per la tumulazione dei defunti.

La realizzazione di questi nuovi blocchi di loculi cimiteriali e tombe a terra nel terreno posto tra il Santuario ed il vecchio conventino diruto è la soluzione più pratica, più rapida e più economica al fine di non gravare eccessivamente sui cittadini quando dovranno richiedere la concessione: infatti il terreno in questione, essendo pianeggiante, facilmente accessibile, nonché all'interno delle mura cimiteriali, permetterebbe una rapida realizzazione dei manufatti ed andrebbe a completare, anche dal punto di vista estetico ed urbanistico, il cimitero già esistente riqualificando anche un area attualmente abbandonata, dove non si potrà mai costruire nulla se non tombe cimiteriali.

Va detto che in data 25.01.2022 l'attuale parroco di Vinchiaturo, con nota sottoscritta dallo stesso parroco, da un rappresentante del consiglio pastorale e dal segretario CAEP, ha proposto al Comune di Vinchiaturo l'acquisto di tale terreno e dell'adiacente conventino diruto.

Successivamente però è emerso che la proprietà di tali immobili non è della Parrocchia Santa Croce di Vinchiaturo, bensì dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Campobasso-Bojano; ovviamente non era possibile per il Comune di Vinchiaturo acquistare da chi non ne risulta proprietario e, pertanto, si è provveduto ad iniziare l'iter di compravendita con il suddetto Istituto Diocesano titolare del diritto di proprietà che si è subito detto disponibile a cedere il terreno al Comune di Vinchiaturo, consapevole dell'importanza e del valore, anche spirituale, del progetto.

Ciò che mi rammarica, da cittadino prima ancora che da sindaco, è l'atteggiamento assunto dal parroco di Vinchiaturo il quale, dapprima è stato dinamico fautore della vendita, poi però si è opposto in ogni modo a detta vendita nel momento in cui è emerso che il legittimo proprietario del terreno è un diverso Istituto Ecclesiastico.

Vari, fantasiosi e più disparati sono stati i tentativi dell'attuale parroco di Vinchiaturo di bloccare o rallentare l'acquisto del terreno e la realizzazione dei loculi da parte dell'Ente comunale, arrivando a fornire ipotesi non suffragate da prove o documenti e minacciando sia il Comune che l'Istituto Diocesano di azioni legali a tutela della Parrocchia.

Tutte queste azioni ostruzionistiche vanno chiaramente in danno dei cittadini, perché sono tese ad evitare che il Comune possa realizzare loculi e tombe al fine di dare degna sepoltura ai defunti, nel luogo a ciò appositamente deputato (il cimitero comunale); tutto questo per mera ripicca personale.

Chiunque non abbia la sensibilità di adoperarsi per favorire la volontà e le esigenze dei cittadini e dei fedeli, ponendo in essere azioni ostruzionistiche per mero capriccio personale, dovrà per questo rendere conto ai vinchiaturesi, oltre che alla propria coscienza, ma soprattutto all’Amministrazione Comunale che metterà in atto ogni più ampia ed opportuna azione legale o amministrativa affinché le irragionevoli pretese di qualcuno non pregiudichino il preminente, urgente ed attuale interesse collettivo».