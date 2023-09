Fiera d'Ottobre: a Larino la 280esima edizione

LARINO. «Torna, per la 280^ edizione della sua storia, la Fiera d'Ottobre! Anniversario tondo per la fiera più antica del Molise, per una fiera iscritta nel solco della tradizione ma che vuole puntare, decisa, verso l'innovazione, per tornare ad essere ciò che è sempre stata: un punto di riferimento per tutto il territorio basso-molisano.

Agricoltura, enogastronomia, tessile, commerciale, street food, degustazioni di olio, vino, formaggi, tartufo, area giochi, campagne di sensibilizzazione, eventi musicali e un nuovo format di riflessione pubblica, il "Fuori Fiera". Per essere sempre aggiornati sul programma, vi invitiamo a seguire, nei prossimi giorni, la pagina Facebook Fiera d’Ottobre Larino e quella Instagram @fieradiottobrelarino.

Vi aspettiamo dal 12 al 15 ottobre 2023 presso il Polo Fieristico di contrada Monte Arcano a Larino. Non mancate!»