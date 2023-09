Fuori Fiera, l'evento "al centro" della rassegna d'Ottobre

LARINO. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della 280 esima edizione della Fiera di Ottobre di Larino, in programma martedì 3 ottobre alle ore 11 nell'atrio del Palazzo Ducale.

La presentazione sarà l'occasione per presentare anche la novità voluta dall'amministrazione comunale del "Fuori Fiera - Try to get 300", format di dialoghi e suggestioni nel cuore della città per immaginare la Fiera di ottobre che sarà.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Salvatore Micone - Assessore all'Agricoltura Regione Molise

Giuseppe Puchetti - SIndaco di Larino

Angela Vitiello - Assessore Attività Produttive Comune di Larino

Paolo Spina - Presidente della Camera di Commercio del Molise

Antonello Barone - Ideatore del Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro

Giuseppe Fabbiano - Vice referente Molise Plastic Free