Campomarino lido: gruppo di successo

CAMPOMARINO. Con oltre 16.000 iscritti, il gruppo CAMPOMARINO LIDO - CB si presenta come la comunità turistica più ampia del Molise. Il successo del Gruppo è dovuto essenzialmente alla possibilità di pubblicare foto e video delle vacanze da parte dei turisti durante tutto l'anno.

Non mancano interviste e riprese varie sempre diverse. Da sottolineare la qualità alta delle foto scattate dai turisti durante il periodo delle loro vacanze a Campomarino, nonché foto e video dall'alto in tutte le stagioni. Tutte queste pubblicazioni fanno sì che il mare non mancherà mai a nessuno che per lavoro, residenza o esigenze varie è lontano da Campomarino, gente sparsa in Italia e all'estero.

Molti utilizzano anche recenti strumenti di Facebook, come la diretta sia dalla spiaggia che dalla città. Insomma una comunità sempre attiva sempre aggiornata dei fatti ed eventi del luogo la cui crescita sembra inarrestabile. Il tutto sotto il controllo degli amministratori.

Galleria fotografica