A rischio le Luminarie di Larino: si spegne la Magia di luci?

LARINO. L’associazione “Larino nel Cuore” invita tutta la popolazione a partecipare all’incontro pubblico che si terrà mercoledì 4 ottobre ore 18.30in Largo Gabbia (centro storico), in occasione del quale verranno illustrati e discussi i motivi per cui le Luminarie di Larino rischiano di non accendersi più.