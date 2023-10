"I nonni, colonne portanti delle famiglie"

TERMOLI. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni. La nostra missione, come Anteas Regionale Molise, è fare incontrare giovani e meno giovani per intensificare il dialogo proprio per le diverse esperienze.

Essi sono la colonna portante della famiglia sia nel contribuire al sostegno economico, sia come Angeli custodi dei propri nipoti. I pilastri della vita da cui la società è sostenuta. Auguri a tutti i nonni del mondo. Il Presidente Antes Regionale Molise. Luigi Pietrosimone.

