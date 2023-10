Appello per gli ospiti della "Città invisibile"

«Anche se a noi che stiamo in casa potrebbe non sembrare, i nostri ospiti alla "Città invisibile" ci fanno sapere che la notte a Termoli, se vivi in strada, comincia a sentirsi parecchio il freddo. In più l’inverno è alle porte. Per questo siamo qui ad aprire una raccolta di piumoni, piumini, coperte: insomma, un po' di occorrente per scaldarsi.

Inoltre qui al centro diurno asciugamani ed intimo da uomo (mutande, calze, canottiere, magliette intime) non sono mai abbastanza, quindi se ne avete non esitate a portarne in via delle acacie, 4. In questo periodo "La città invisibile" di Termoli è aperta il lunedì e il martedì mattina dalle 8.30 alle 11.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18, ma potete passare anche in altri orari e consegnare alla Comunità Il Noce/Faced (sempre in via delle Acacie, 4. Il sabato sarebbe preferibile di no). Grazie, già da ora! 🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈».