«I carri oltre il futuro»

URURI. «I carri oltre il futuro». È questo il tema al centro dell'importante convegno che viene organizzato per sabato 7 ottobre, nella sala consiliare del municipio di Ururi. Lavori, dalle 18, introdotti dai saluti della prima cittadina Laura Greco.

Seguiranno gli interventi del governatore Francesco Roberti, dell'assessore regionale Salvatore Micone, dei sindaci di Portocannone, Francesco Gallo, di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, di Chieuti, Diego Iacono. Non solo, ma anche del senatore Costanzo Della Porta, del direttore dell'Istituto centrale per il Patrimonio immateriale, Leandro Ventura, della docente UniMol Letizia Bindi e di Nicola Vitale, Unione Carresi. Modera il giornalista Pasquale Di Bello.