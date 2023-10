Le comunità croate del Molise in festa: torna Molizaiko

ACQUAVIVA COLLECROCE. Al via sabato 7 ottobre, la manifestazione intitolata "Molizaiko". L'idea principale di questo progetto è nata durante i numerosi incontri dei Croati del Molise (Moliški Hrvati) assieme all'Associazione socio-culturale "Mosaico Italo Croato Roma". La finalità e l'obiettivo di questo progetto sono in primo luogo lo sviluppo e la tutela delle minoranze di origine croata. In una parola: l'unità. Ad Acquaviva Collecroce ci saranno esibizioni, mostre fotografiche, libri, enogastronomia. Coinvolti anche i Comuni di Tavenna, Montemitro e San Felice del Molise.