Dibattito in piazza a Portocannone

PORTOCANNONE. Il gruppo consiliare "Con il cuore per Portocannone", organizza il dibattito in piazza. Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e i componenti del gruppo incontrano la cittadinanza. Il dibattito si terrà oggi, venerdì 6 ottobre, in piazza Skanderbeg alle ore 18:30. A moderare l'incontro, il giornalista Pasqualino Di Bello.