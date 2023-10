Ottobre in biblioteca

PETACCIATO. La biblioteca comunale resterà aperta al pubblico nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

In biblioteca puoi chiedere gratuitamente libri in prestito, puoi soffermarti per svolgere attività di ricerca o di studio autonomo.

Il personale addetto sarà lieto di fornirti tutte le indicazioni necessarie sul patrimonio librario disponibile che conta più di tremila testi, comprese le ultime novità.

L'ultimo mercoledì di ogni mese - ore 18 - puoi partecipare all'incontro organizzato dal gruppo di lettura "L'acciughina". Per il mese di ottobre parleremo del libro "Il senso di una fine" di Julian Barnes.