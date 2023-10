Fisco-legale e tecnici del Molise: la finale di padel

CAMPOBASSO. È in corso di svolgimento (dalle 14 alla prima serata di oggi), presso il Centro Santucci Sport Zone in Via San Giovanni, 96, a Campobasso, la fase finale del I Torneo di Padel degli Ordini di ambito Fisco Legale e Tecnici del Molise.

Le squadre sono composte ciascuna dagli iscritti dell’Ordine di appartenenza senza distinzione di genere (e performance sportiva).

In campo architetti, avvocati, ingegneri, geometri e commercialisti.

Galleria fotografica