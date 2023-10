Workshop di acquerello nel bosco

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Oggi, domenica 8 ottobre, nella pittoresca cornice autunnale del bosco di San Giacomo degli Schiavoni, si svolgerà dalle 15 alle 17 un workshop di acquerello guidato dall’artista Giulia D’Aloia, in arte Juliet Rosa Wood. Come è noto, questa artista, che ha già organizzato con successo corsi in questi contesti, collega da anni la sua arte al mondo della natura, ai suoi cicli stagionali e a tutto l’universo cromatico che da essa scaturisce.

In questo Workshop, un intrigante laboratorio a cielo aperto, circondati dal silenzio del bosco, che si riveste dei tipici colori autunnali, si discuteranno le varie tecniche, la tipologia di materiali e sarà quindi sviluppato un dipinto definitivo. Il laboratorio è libero e non sono richieste capacità artistiche. Sarà composto da un massimo di 10 persone, sia donne che uomini a partire dai 18 anni di età.