Parcheggi in via Pepe

TERMOLI. «A Termoli sembra proprio che tutto è concesso!» Sempre più assidue le incursioni da cittadino dell’ingegner Nicola Felice, che nel gruppo social territoriale propone la questione dei parcheggi selvaggi.

«In via Gabriele Pepe, da tempo, il marciapiede ha la destinazione a parcheggio di autoveicoli di ogni tipo, la foto è eloquente! Tutti i giorni, a qualsiasi ora, per i pedoni è impossibile utilizzare il marciapiede. Essi, si trovano costretti a camminare, con tutti i rischi del caso, in mezzo alla carreggiata per gli autoveicoli. Ancora peggio per i portatori di handicap, che in carrozzine sono costretti, anche loro, a utilizzare la parte carrabile con gravi disagi anche per gli automobilisti costretti seguirli lentamente. E pensare che c'è obbligo di legge per le Amministrazioni pubbliche ad eliminare le barriere architettoniche per i diversamente abili.

L'annoso problema è dimostrato che non si risolve con le multe, sistema che finora ha fatto crescere solo le casse comunali. L'amministrazione comunale se vuole effettivamente e definitivamente risolvere il problema deve provvedere a porre lungo il marciapiede idonei dissuasori. Sistema questo che si usa dappertutto, anche Termoli presenta lungo alcune strade e vie comunali i dissuasori.

Ciò consente di eliminare i disagi, danni e traumi da investimenti ai pedoni. Benefici li traggono anche gli automobilisti indisciplinati che evitano le multe, sempre più gravose.

Si chiede, a chi di dovere, di provvedere con urgenza a dare soluzione definitiva al problema! Diversamente, pur con amarezza, saranno intraprese tutte le iniziative, secondo le norme vigenti in materia, a tutela dell'incolumità dei cittadini».