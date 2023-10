L'etichetta discografica molisana Shaman Records all'Amsterdam Dance Event

TERMOLI. L'etichetta discografica Shaman Records, nata in Molise, arriva per la prima volta ad Amsterdam per l'Amsterdam Dance Event.

Negli anni è riuscita ad affermarsi nella scena tech house mondiale e all'attivo ha più di 150 release, è stata ospitata in diversi club nel mondo come l'Eden e il Bora Bora a Ibiza, City Hall a Barcellona e molti altri. Il 21 Ottobre si esibiranno al Prik di Amsterdam con PADH, Alessandro Quara e Angelo Vittorioso per l'evento di musica elettronica più importante al mondo, l'ADE.