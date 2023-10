Giallorossi a Fossombrone: info ticket

TERMOLI. Archiviata col pari indigesto il match Termoli 1920-Sora 1907, si guarda alla settima giornata, con la quarta trasferta giallorossa nel campionato di serie D, a Fossombrone, nelle Marche.

In base a quanto annunciato dalla società Fossombrone 1949, si comunicano le modalità di acquisto dei biglietti per il settore “Ospiti Distinti” per l’incontro che si svolgerà alle ore 15 allo stadio "Marcello Bonci".

Prezzo del biglietto unico a 15 euro. I biglietti potranno essere acquistati domenica al botteghino dello stadio oppure (fino ad esaurimento disponibilità/max 300 posti) in prevendita on line dalle ore 17.10 di oggi e fino alle ore 21.10 di sabato 21 ottobre sul circuito liveticket al seguente link: liveticket.it/fossombronecalcio

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio con il biglietto di ingresso dovrà essere fornito un documento di identità in corso di validità.