Fossombrone-Termoli 1920: arbitrerà Angelo Davide Lotito

TERMOLI. L’ Associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara per l’incontro di campionato Fossombrone 1949-Termoli 1920 in programma domani, domenica 22 ottobre, alle 15, valevole per la settima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, girone F.

Arbitrerà l’incontro il signor Angelo Davide Lotito di Cremona. Assistenti saranno Alessandro Castellari di Bologna e Antonio Masiello di Ravenna