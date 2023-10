Simboli templari a Larino: «La triplice cinta!»

LARINO. Simboli templari sul Palazzo Ducale di Larino. Sono quelli su cui è tornata la professoressa Annarita De Notariis.

«La triplice cinta! Recati presso il palazzo Ducale di Larino ad ammirare la triplice cinta, sviluppa la tua energia! Potrebbe alludere al tempio di Gerusalemme o alla Gerusalemme celeste, ovvero la città ideale circondata da una triplice fila di mura. Da notare l'iscrizione! Simbolo templare o gioco di epoca romana? Nel medioevo rappresentava il centro di energie fisiche (correnti telluriche, magnetiche e cosmiche) che potevano venire esaltate da un raggruppamento di persone legate da alta spiritualità.

Dove compare questo simbolo si ritiene che ci sia il punto centrale di un territorio, lì si moltiplicano le energie psichiche. D’altronde anche il disegno è chiaro, la Terra, nel simbolismo sacro, è rappresentata da un quadrato che, nel caso in esame, racchiude un quadrato più piccolo e poi ancora un terzo ancora più piccolo quasi a concentrare l’attenzione, come una messa a fuoco, in uno spazio minimo centrale del disegno: l’omphalos, l’ombelico. I tratti mediani convergono anch’essi verso il centro».